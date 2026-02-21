Фил Спенсер покидает пост главы игрового подразделения Microsoft

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер уходит в отставку. Он работал в компании с 1988 года, а в 2024-м возглавил её игровое подразделение. В январе 2026 года Спенсеру исполнилось 58 лет. О его уходе сообщил портал IGN со ссылкой на заявление.

Спенсер останется в консультативной роли летом. Он поможет обеспечить плавную передачу полномочий.

Под руководством Спенсера Microsoft активно развивала кроссплатформенные игры. Компания приобрела студии Mojang и Bethesda. Спенсер курировал развитие Minecraft, запуск подписки Xbox Game Pass, выпуск адаптивного контроллера Xbox. Он поддерживал сотрудничество с Nintendo Switch и развивал облачный сервис xCloud.

Новым генеральным директором Microsoft Gaming назначили Ашу Шарму. Раньше она занимала пост президента продукта Microsoft CoreAI. Главу Xbox Game Studios Мэтта Бути повысили до директора по контенту. Он будет тесно работать с Шармой.

Ранее руководитель ИИ-подразделения Microsoft Мустафа Сулейман заявил, что в ближайшие 12–18 месяцев искусственный интеллект автоматизирует большинство офисных профессий. Сулейман уверен, что нейросети достигнут человеческого уровня производительности.