В России с 1 марта меняются правила обучения на права

С 1 марта в России вступают в силу новые правила обучения на водительские права. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года № 505 утверждает сразу 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей. В обновлённых курсах учтены изменения в правилах дорожного движения, а также новые требования к оказанию первой помощи при ДТП.

Кроме того, документ предусматривает применение дистанционных образовательных технологий. При этом увеличится количество часов практического вождения. Автошколам предстоит оперативно актуализировать свои программы до 1 марта.

Говырин уточнил, что учащиеся, зачисленные до вступления новых правил в силу, завершат обучение по прежним программам. Для остальных процесс подготовки станет более современным и, как рассчитывают законодатели, более эффективным, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что с 1 марта 2027 года в России упростят процедуру лишения водительских прав по медицинским показаниям. Если раньше для этого требовалось судебное решение, то в будущем медучреждения смогут напрямую информировать Госавтоинспекцию о водителях с опасными диагнозами. Эксперты считают, что такие меры сделают дороги безопаснее для всех участников движения.