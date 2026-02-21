Степашин: Путин в 1998 году просил Ельцина разрешить ему ездить к больному отцу

Владимир Путин в 1998 году попросил первого президента России Бориса Ельцина разрешить ему каждые выходные ездить в Санкт-Петербург. Он хотел навещать тяжело больного отца. Об этом рассказал Сергей Степашин, возглавлявший тогда Министерство внутренних дел.

«Он единственное, о чём попросил президента Ельцина: чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — приводит слова Степашина ТАСС.

Ельцин тогда спросил, зачем Путину нужны еженедельные поездки. Нынешний президент РФ ответил, что его отец тяжело болеет — он приезжал к нему каждые выходные и два дня ухаживал за ним как санитар.

«Это такой человек», — заключил Степашин.

Отец Путина Владимир Спиридонович умер в 1999 году в возрасте 88 лет.

