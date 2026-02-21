Куклачёв призвал дарить мужчинам эмоции на 23 Февраля

Дрессировщик Юрий Куклачёв дал совет по лучшему подарку для мужчины на 23 февраля. Артист заверил, что мужчинам не нужны дорогие подарки. Главное — окружить их теплом, лаской и вниманием.

«Девочки, зачем ломать голову? Не нужны мужикам никакие подарки за сотни тысяч. Роскошный ужин, ласка, ваша преданность, понимание и доброта — это лучшие дары, поверьте!», — сказал артист в интервью изданию Общественная Служба Новостей.

Если очень хочется сделать подарок, Куклачёв советует выбрать что-то полезное и эмоциональное — например, совместную поездку за город или отдых в красивом месте. Главное — подарок должен приносить положительные эмоции.

Напомним, что в этом году 23 февраля выпадает на понедельник. День будет выходным.