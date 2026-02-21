Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 07:58

Куклачёв призвал дарить мужчинам эмоции на 23 Февраля

Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачев

Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачев

Дрессировщик Юрий Куклачёв дал совет по лучшему подарку для мужчины на 23 февраля. Артист заверил, что мужчинам не нужны дорогие подарки. Главное — окружить их теплом, лаской и вниманием.

«Девочки, зачем ломать голову? Не нужны мужикам никакие подарки за сотни тысяч. Роскошный ужин, ласка, ваша преданность, понимание и доброта — это лучшие дары, поверьте!», — сказал артист в интервью изданию Общественная Служба Новостей.

Если очень хочется сделать подарок, Куклачёв советует выбрать что-то полезное и эмоциональное — например, совместную поездку за город или отдых в красивом месте. Главное — подарок должен приносить положительные эмоции.

Что подарить на 23 Февраля 2026: 25 проверенных идей без носков и галстуков
Что подарить на 23 Февраля 2026: 25 проверенных идей без носков и галстуков

Напомним, что в этом году 23 февраля выпадает на понедельник. День будет выходным. Традиции праздника, история, кто празднует и что дарить. Кому посвящён праздник День защитника Отечества, читайте подробнее в материале Life.ru.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Юрий Куклачев
  • 23 февраля
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar