Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 08:07

Болезнь без сигналов: Почему колоноскопия в 45 лет — это не прихоть, а необходимость

Врачи Первого меда в Петербурге спасли двух братьев с раком толстой кишки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Velimir Zeland

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Velimir Zeland

Онкологи Первого медицинского университета в Санкт-Петербурге спасли братьев с раком толстой кишки. Старший брат Усмон прилетел из Таджикистана с запущенной опухолью и открытой раной на животе. Врачи провели многоэтапную операцию и месяцы реабилитации.

Пока за ним ухаживал младший брат Рустам, врач направил его на профилактическую колоноскопию. У абсолютно здорового на вид мужчины обнаружили рак той же локализации, но на 1-й стадии. Ему сделали малоинвазивную операцию без разрезов и химиотерапии, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

Разница в сценариях лечения оказалась колоссальной — благодаря ранней диагностике младшему брату избежали тяжёлых последствий. Через пять лет наблюдения оба пациента здоровы.

История стала ярким примером семейной предрасположенности к раку толстой кишки. Врачи рекомендуют проходить колоноскопию с 45–50 лет. При выявлении опухоли на первой стадии лечение проходит успешно и почти без последствий.

17-летний сибиряк вырастил почку размером с пятилитровую бутылку
17-летний сибиряк вырастил почку размером с пятилитровую бутылку

Ранее Life.ru рассказывал, как врачи вытащили с того света раненого школьника из Александровска. Пострадавший от нападения с ножом в школе мальчик пришёл в сознание, его жизни ничего не угрожает.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Здоровье
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar