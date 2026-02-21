Болезнь без сигналов: Почему колоноскопия в 45 лет — это не прихоть, а необходимость

Онкологи Первого медицинского университета в Санкт-Петербурге спасли братьев с раком толстой кишки. Старший брат Усмон прилетел из Таджикистана с запущенной опухолью и открытой раной на животе. Врачи провели многоэтапную операцию и месяцы реабилитации.

Пока за ним ухаживал младший брат Рустам, врач направил его на профилактическую колоноскопию. У абсолютно здорового на вид мужчины обнаружили рак той же локализации, но на 1-й стадии. Ему сделали малоинвазивную операцию без разрезов и химиотерапии, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

Разница в сценариях лечения оказалась колоссальной — благодаря ранней диагностике младшему брату избежали тяжёлых последствий. Через пять лет наблюдения оба пациента здоровы.

История стала ярким примером семейной предрасположенности к раку толстой кишки. Врачи рекомендуют проходить колоноскопию с 45–50 лет. При выявлении опухоли на первой стадии лечение проходит успешно и почти без последствий.