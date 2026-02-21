Олимпиада в Милане
21 февраля, 08:09

Россиянам рассказали, как не стать жертвами стоматологического обмана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Komsan Loonpr

Опытные врачи рекомендуют стараться сохранять свои зубы. Импланты приживаются не у всех, а природные зубы лучше любых искусственных замен. Об этом предупреждают стоматологи и хирурги.

Главные риски в частных клиниках заключаются в том, что лечение часто назначают не врачи, а менеджеры с жёстким планом продаж. Порой «стоматологи-кочевники» снимают кабинет на день и исчезают после лечения, рассказывает Пятый канал со ссылкой на экспертов.

Важно знать, что клиника несёт полную ответственность за лечение, даже если врач работает там на арендной основе.

Как избежать обмана:

  • Требуйте фискальный чек, а не распечатанный на принтере документ.
  • План лечения должен составлять врач на основе КТ, а не менеджер.
  • Соглашайтесь только на поэтапную оплату и официальный договор.
  • Не подписывайте финансовые документы в первый день визита.
  • Отказывайтесь от удаления зубов без заключения двух независимых хирургов.
  • Не лечитесь под наркозом, если в клинике нет реанимации и лицензии на анестезиологию.

Главный совет экспертов — нужно читать отзывы именно о врачах, а не о клиниках. И важно помнить, что пациент вправе уйти в любой момент.

4-летняя девочка умерла в кресле стоматолога, ей хотели вылечить сразу 18 зубов

Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники-стоматологи открыли в России бизнес с лечением здоровых зубов в кредит. Группу из 17 человек, связанную с цепью стоматологических клиник, разоблачили в Удмуртии и ещё трёх регионах. Организаторами оказались два брата из Москвы.

