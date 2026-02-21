Россиянам рассказали, как не стать жертвами стоматологического обмана

Опытные врачи рекомендуют стараться сохранять свои зубы. Импланты приживаются не у всех, а природные зубы лучше любых искусственных замен. Об этом предупреждают стоматологи и хирурги.

Главные риски в частных клиниках заключаются в том, что лечение часто назначают не врачи, а менеджеры с жёстким планом продаж. Порой «стоматологи-кочевники» снимают кабинет на день и исчезают после лечения, рассказывает Пятый канал со ссылкой на экспертов.

Важно знать, что клиника несёт полную ответственность за лечение, даже если врач работает там на арендной основе.

Как избежать обмана: Требуйте фискальный чек, а не распечатанный на принтере документ.

План лечения должен составлять врач на основе КТ, а не менеджер.

Соглашайтесь только на поэтапную оплату и официальный договор.

Не подписывайте финансовые документы в первый день визита.

Отказывайтесь от удаления зубов без заключения двух независимых хирургов.

Не лечитесь под наркозом, если в клинике нет реанимации и лицензии на анестезиологию.

Главный совет экспертов — нужно читать отзывы именно о врачах, а не о клиниках. И важно помнить, что пациент вправе уйти в любой момент.

Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники-стоматологи открыли в России бизнес с лечением здоровых зубов в кредит. Группу из 17 человек, связанную с цепью стоматологических клиник, разоблачили в Удмуртии и ещё трёх регионах. Организаторами оказались два брата из Москвы.