Россиянам рассказали, как не стать жертвами стоматологического обмана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Komsan Loonpr
Опытные врачи рекомендуют стараться сохранять свои зубы. Импланты приживаются не у всех, а природные зубы лучше любых искусственных замен. Об этом предупреждают стоматологи и хирурги.
Главные риски в частных клиниках заключаются в том, что лечение часто назначают не врачи, а менеджеры с жёстким планом продаж. Порой «стоматологи-кочевники» снимают кабинет на день и исчезают после лечения, рассказывает Пятый канал со ссылкой на экспертов.
Важно знать, что клиника несёт полную ответственность за лечение, даже если врач работает там на арендной основе.
Как избежать обмана:
- Требуйте фискальный чек, а не распечатанный на принтере документ.
- План лечения должен составлять врач на основе КТ, а не менеджер.
- Соглашайтесь только на поэтапную оплату и официальный договор.
- Не подписывайте финансовые документы в первый день визита.
- Отказывайтесь от удаления зубов без заключения двух независимых хирургов.
- Не лечитесь под наркозом, если в клинике нет реанимации и лицензии на анестезиологию.
Главный совет экспертов — нужно читать отзывы именно о врачах, а не о клиниках. И важно помнить, что пациент вправе уйти в любой момент.
Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники-стоматологи открыли в России бизнес с лечением здоровых зубов в кредит. Группу из 17 человек, связанную с цепью стоматологических клиник, разоблачили в Удмуртии и ещё трёх регионах. Организаторами оказались два брата из Москвы.
