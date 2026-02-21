Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 08:57

Врач усомнился в связи ожирения с плохим знанием математики у детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victoria OM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victoria OM

Исследование о взаимосвязи детского ожирения и ухудшения математических способностей вызывает серьёзные сомнения. Об этом заявил доктор Филипп Кузьменко. Он отметил, что выборка оказалась слишком маленькой. В неё вошли всего 1,5 тысячи детей.

По словам врача, неясны критерии оценки лишнего веса. Не учли влияние социальных факторов на участников.

«Вроде от такого уважаемого человека немного большего ожидаешь, чем выкатывать такую стигматизацию на всю страну», — приводит комментарий Кузьменко Радио Sputnik.

Врача также тревожит психологическое давление на детей и родителей, которые узнают о таких исследованиях.

Руководителей школ и детсадов предупредили о наказании за поборы с родителей
Руководителей школ и детсадов предупредили о наказании за поборы с родителей

Ранее Life.ru рассказывал, что в нашей стране больше нет ни одного региона, где взрослые люди могли бы похвастаться нормальным весом. При этом проблема ожирения касается зачастую даже молодых людей, что вызывает особую тревогу у специалистов.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar