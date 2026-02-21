Врач усомнился в связи ожирения с плохим знанием математики у детей

Исследование о взаимосвязи детского ожирения и ухудшения математических способностей вызывает серьёзные сомнения. Об этом заявил доктор Филипп Кузьменко. Он отметил, что выборка оказалась слишком маленькой. В неё вошли всего 1,5 тысячи детей.

По словам врача, неясны критерии оценки лишнего веса. Не учли влияние социальных факторов на участников.

«Вроде от такого уважаемого человека немного большего ожидаешь, чем выкатывать такую стигматизацию на всю страну», — приводит комментарий Кузьменко Радио Sputnik.

Врача также тревожит психологическое давление на детей и родителей, которые узнают о таких исследованиях.

Ранее Life.ru рассказывал, что в нашей стране больше нет ни одного региона, где взрослые люди могли бы похвастаться нормальным весом. При этом проблема ожирения касается зачастую даже молодых людей, что вызывает особую тревогу у специалистов.