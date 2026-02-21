США начали испытания 25 прототипов дронов-камикадзе для серийного выпуска

Министерство обороны США приступило к тестированию беспилотников-камикадзе, созданных 25 частными компаниями. По итогам испытаний будет выбран производитель для крупного военного контракта. Об этом сообщил портал Axios.

«Если вы не можете производить и поставлять их вовремя или в том случае, если вы, скажем, опаздываете на две недели, вы выбываете из игры», — отметил генеральный директор Red Cat's Teal Drones — одного из 25 участвующих в испытаниях производителей — Джефф Томпсон.

Испытания проходят на базе сухопутных войск США Форт-Беннинг в штате Джорджия. Проверке подвергаются компактные и недорогие беспилотники-камикадзе, которые рассматриваются для возможного массового производства. Тесты продлятся до начала марта. В ходе проверки военные оценивают не только тактико-технические характеристики дронов, но и готовность компаний быстро развернуть серийный выпуск. Такой подход, как отмечается, связан с анализом боевого применения беспилотников в ходе конфликта на Украине.

После окончания испытательной программы компания, признанная победителем, должна получить контракт на сумму 150 миллионов долларов, который предусматривает поставку прототипов беспилотников для нужд американских вооружённых сил.

Ранее сообщалось, что в закрытом конкурсе Пентагон по разработке системы управления роями автономных беспилотников участвуют компании SpaceX и xAI. Проект был запущен в январе и получил финансирование в размере 100 миллионов долларов.