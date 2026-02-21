Олимпиада в Милане
21 февраля, 09:04

Диетолог оценила метод актрисы Пермяковой, который помог ей похудеть на 22 кг

Светлана Пермякова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_permyakova

Актриса Светлана Пермякова похудела на 22 килограмма к своему 54-летию. Похудеть помог препарат на основе семаглутида — аналог «Оземпика». Диетолог подтвердила, что препараты действительно снижают вес за счёт контроля аппетита и улучшения метаболизма.

При этом средства на основе семаглутида имеют побочные эффекты: тошноту, диарею, запоры. Принимать их нужно строго по назначению врача, приводит предупреждение эксперта «Вечерняя Москва».

Сохранить результат поможет спорт, сбалансированное питание, норма калорий и достаточный сон — независимо от возраста.

Актриса не занималась самолечением — она обратилась к эндокринологу и разработала план действий. Параллельно она придерживалась физической активности и правильного питания.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2025 году розничные продажи отечественных аналогов препарата «Оземпик» выросли почти втрое по сравнению с предыдущим годом. Так 2024 году россияне приобрели 1,7 млн упаковок отечественных аналогов на 9,2 млрд рублей. А прошлом году показатель уже достиг 6,1 млн упаковок. Выручка составила 35,2 млрд рублей.

