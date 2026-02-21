В «ЛизаАлерт» назвали самостоятельный поиск главной ошибкой при пропаже ребёнка

Боязнь последствий для ребёнка заставляют родителей искать их самостоятельно, и это только усугубляет ситуацию, предупредил координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов. По его словам, такое происходит достаточно часто, особенно в ситуациях, когда пропадают подростки.

«Есть такой стереотип, что сейчас ребёнок что-то сотворил, ушёл, его поставят на учёт в ПДН, это будет проблемой и так далее. Многие пытаются искать своими силами и усугубляют ситуацию», — сказал Чернов.

При этом поиск несовершеннолетних обычно сложнее — поисковикам приходится плотно работать с родителями, получить от них максимум информации. Однако из-за неловкости они часто не упоминают о болезнях, патологиях или синдромах у ребёнка. По словам Чернова, эта информация может сильно помочь в поисках.

По словам собеседника РИА «Новости», в случае поступления информации о пропаже, он налаживает контакт с родителями, в том числе на предмет «личных моментов», что часто не доводят до поисковиков.

«Это очень важная информация, по которой можно понять экологию, психотип ребёнка: как, какими способами и где его искать. Либо это компания, либо друзья, либо вдруг в другом каком-то месте... Необходимо показать семье, что мы специалисты, что мы стараемся вам помочь, мы приехали вам на помощь — пожалуйста, доверьтесь нам. Информация, которой делятся с нами родители и родственники, — она не разглашается никому», — уточнил Чернов.

Ранее в «ЛизаАлерт» призвали поговорить с детьми, чтобы исключить их пропажу. Им важно чётко обозначить круг доверенных людей, объяснить понятие «зоны бикини» как неприкосновенной, научить отказывать незнакомцам и громко кричать в случае опасности.