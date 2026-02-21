Стало известно, кто в России получает пенсию более 1 млн рублей

Пенсия космонавтов 1-го класса и инструкторов-космонавтов может достигать более одного миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Космонавт 1-го класса может получать денежное довольствие с учётом «полётных» до 1,25 млн рублей, а инструктор-космонавт — до 1,375 млн рублей. Размер пенсии может достигать 85% денежного довольствия, то есть 1,062 млн рублей и 1,168 млн рублей соответственно», — сказал он.

Размер пенсии за выслугу лет для космонавтов зависит от стажа службы. При полной выслуге — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — пенсия составляет 55% от денежного довольствия и увеличивается на 3% за каждый дополнительный год, но не превышает 85%. Если стаж меньше нормы, размер пенсии снижается на 2% за каждый недостающий год. на 1 января 2026 года средний размер пенсионного обеспечения за выслугу лет составил 1 016 390 рублей.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ планирует с 1 апреля 2026 года провести индексацию социальной пенсии, повышение составит 6,8%. После индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 1 054,96 рублей в месяц. Изменения коснутся всех пенсионеров, получающих социальную пенсию.