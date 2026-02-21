В екатеринбургском стрелковом клубе погиб 24-летний парень

В Екатеринбурге в стрелковом клубе «Леон» произошёл несчастный случай со смертельным исходом: там погиб молодой парень. Об этом стало известно изданию E1.RU.

Инцидент произошёл в стрелковом клубе «Леон». Известно, что погибшему 24 года. Представители клуба подтвердили факт трагедии, однако подробности случившегося пока уточняются.

Ранее сообщалось, что британский бизнесмен и сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии ASOS, 58-летний Квентин Гриффитс, трагически погиб в Таиланде. Он сорвался с балкона своей квартиры на 17-м этаже в Паттайя. Признаков беспорядка в квартире обнаружено не было, однако рассматривается версия насильственной смерти.