Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 07:13

В екатеринбургском стрелковом клубе погиб 24-летний парень

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

В Екатеринбурге в стрелковом клубе «Леон» произошёл несчастный случай со смертельным исходом: там погиб молодой парень. Об этом стало известно изданию E1.RU.

Инцидент произошёл в стрелковом клубе «Леон». Известно, что погибшему 24 года. Представители клуба подтвердили факт трагедии, однако подробности случившегося пока уточняются.

Трагедия на китайский Новый год: Взрыв в магазине фейерверков унёс жизни 12 человек в Хубэе
Трагедия на китайский Новый год: Взрыв в магазине фейерверков унёс жизни 12 человек в Хубэе

Ранее сообщалось, что британский бизнесмен и сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии ASOS, 58-летний Квентин Гриффитс, трагически погиб в Таиланде. Он сорвался с балкона своей квартиры на 17-м этаже в Паттайя. Признаков беспорядка в квартире обнаружено не было, однако рассматривается версия насильственной смерти.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar