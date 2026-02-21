В Луганске мужчина пытался похитить 12-летнюю девочку

Житель Луганска пытался похитить маленькую девочку. Как пишет «Mash на Донбассе», всё произошло в районе Каменный брод: неизвестный подошёл, схватил за руку и начал тащить за собой 12-летнюю школьницу. Она смогла вырваться и стала убегать. Мужчина отстал, когда наткнулся на отца несовершеннолетней.