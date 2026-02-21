Олимпиада в Милане
В Ростове водитель BMW врезался в опору ЛЭП, погибли три человека

Обложка © Telegram / МВД 61

На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Королёва в Ростове-на-Дону автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи, жертвами аварии стали три человека. Подробности происшествия привели в телеграм-канале ГУ МВД России по Ростовской области.

В Ростове водитель BMW врезался в опору ЛЭП, погибли три человека. Видео © Telegram / МВД 61

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с рулевым управлением, после чего машина на полном ходу влетела в столб. В момент удара в салоне находились пять человек. Трое из них получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались ещё до приезда медиков. Двух оставшихся пассажиров срочно доставили в больницу.

«Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия. Устанавливаются условия обстоятельства, послужившие причиной дорожно-транспортного происшествия», — сообщили представители ведомства.

На место аварии для контроля за работой оперативных служб прибыли заместитель начальника донского главка МВД (она же руководитель Главного следственного управления) генерал-майор юстиции Юлия Одноралова и временно исполняющий обязанности начальника областной Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Сасин — такое распоряжение отдал руководитель регионального управлении МВД.

Ранее Life.ru рассказывал, что на 85-м километре трассы М-4 «Дон» в Подмосковье произошло пять аварий с участием 12 автомобилей. Движение в сторону Москвы пришлось ограничить, к счастью, никто не пострадал. В регионе сохраняются сложные погодные условия.

