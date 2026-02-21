Олимпиада в Милане
21 февраля, 08:23

Туристка из Москвы скончалась во время отпуска на Гоа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pujislab

Во время отдыха на Гоа умерла 56-летняя москвичка Ольга А. Её семья столкнулась с требованием госпиталя оплатить лечение и транспортировку тела, а страховая компания предложила рассчитаться самостоятельно, обещая вернуть деньги позже. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

«Нужно их найти», — так оператор страховой компании «Евроинс» ответил дочери умершей, когда она пояснила, что у неё нет денег на оплату госпиталя.

Женщина отдыхала с подругой, дочерью и 76-летней матерью. После купания в море Ольга почувствовала себя плохо и была доставлена в госпиталь, где ей пытались оказать помощь, но она скончалась. Госпиталь потребовал около 1 400 долларов за медицинские услуги и оплату доставки тела в морг.

При этом страховая компания Евроинс предложила семье сначала самостоятельно рассчитаться, обещая компенсировать расходы позже при предоставлении документов. Тело и паспорт женщины несколько часов удерживали в больнице до оплаты, а консульская помощь не была предоставлена. В итоге родственники смогли договориться о перевозке тела в морг, но за это пришлось заплатить дополнительные средства. После этого страховая компания перестала выходить на связь, а семья пытается найти деньги среди знакомых, чтобы завершить все формальности.

Ранее родственники россиян, погибших с разницей в шесть дней за границей, обвиняют власти в сокрытии информации. 39-летняя Любовь Стрелкова была найдена мёртвой в собственном доме на Северный Кипр 20 января, а её сожитель Александр Шеромов скончался спустя шесть дней в Испании. Причины их смерти до сих пор остаются неизвестными.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
