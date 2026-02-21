Олимпиада в Милане
21 февраля, 08:26

Украина предложила ЕС поставлять нефть через трубопровод Одесса — Броды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Sobal

Киев направил в Еврокомиссию предложение использовать элементы своей нефтегазовой инфраструктуры, включая трубопровод Одесса — Броды, для поставок нефти в Венгрию и Словакию. Об этом сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на письмо, которое было направлено миссией Украины при ЕС 20 февраля профильному управлению Еврокомиссии.

«Такая логистика могла бы быть организована либо через систему транспортировки нефти Украины, либо по морю с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу Одесса — Броды дальше в государства — члены Европейского союза», — говорится в материале.

В документе украинская сторона предлагает использовать трубопровод Одесса — Броды вместо традиционного маршрута по нефтепроводу «Дружба» для обеспечения стабильных поставок нефти в страны ЕС.

Ранее украинская компания Укртранснафта технически готова возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии и Словакии, однако руководство компании пока не дало на это разрешение. На фоне блокировки транзита нефтепродуктов по «Дружбе» словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft приостановит экспорт дизельного топлива и других нефтепродуктов на Украину.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
