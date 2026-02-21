Солд-аут под угрозой: Литва не пускает Гио Пику в страну из-за выступлений в России

Власти Литвы намерены запретить въезд в страну российскому рэперу Гио Пике (Георгию Джиоеву), чей концерт запланирован на 21 марта в вильнюсской Pramogų Arena. Как сообщает SHOT, решение о нежелательности пребывания артиста было принято на уровне Министерства иностранных дел, и глава ведомства Кястутис Будрис уже подписал соответствующие документы.

Как заявляет телеграм-канал, окончательное решение зависит от позиции Генеральной прокуратуры Литвы, которая по местным законам должна дать санкцию на запрет. Решающим фактором станет беседа Джиоева с представителями Генпрокуратуры Литвы, назначенная на ближайшие дни. В надзорном ведомстве не форсируют события, но именно их резолюция позволит или запретит выступление на десятитысячной Pramogų Arena.

Известно, что почти весь зал (десять тысяч мест) уже раскуплен — свободными остаются лишь около 500 мест. Цены на билеты варьируются от 3,5 до 7 тысяч рублей.

Биография рэпера берет начало в Грузинской ССР (1978 год), ныне он имеет гражданство РФ. Несмотря на плотную концертную деятельность в России в прошлом, его свежий гастрольный график состоит преимущественно из выступлений за рубежом: Кишинёв, Прага, Ереван и Батуми.

