Актриса Анна Пересильд показала фото с отдыха в Таиланде
Анна Пересильд. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anka.peresild_
16-летняя актриса Анна Пересильд показала кадры с отдыха в Таиланде. Ими она поделилась в своих социальных сетях.
«Совершенно прекрасный и чудесный период в моей жизни случился месяц назад», — написала артистка под фотографиями.
На снимках Пересильд позирует в купальнике‑бикини и белой рубашке, завязанной узлом на манер топа. Фоном служит живописный закат, подчёркивающий атмосферу отдыха.
Ранее Анна Пересильд рассказала о том, как решает конфликты в отношениях с музыкантом Иван Дмитриенко. Она подчеркнула, что никогда не прибегает к дракам и физическому насилию. Пересильд отметила, что основной способ преодоления недопониманий в отношениях — разговор, хотя в пылу ссоры она иногда может сказать что-то резкое.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.