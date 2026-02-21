Олимпиада в Милане
Регион
21 февраля, 08:43

Актриса Анна Пересильд показала фото с отдыха в Таиланде

16-летняя актриса Анна Пересильд показала кадры с отдыха в Таиланде. Ими она поделилась в своих социальных сетях.

«Совершенно прекрасный и чудесный период в моей жизни случился месяц назад», — написала артистка под фотографиями.

На снимках Пересильд позирует в купальнике‑бикини и белой рубашке, завязанной узлом на манер топа. Фоном служит живописный закат, подчёркивающий атмосферу отдыха.

Ранее Анна Пересильд рассказала о том, как решает конфликты в отношениях с музыкантом Иван Дмитриенко. Она подчеркнула, что никогда не прибегает к дракам и физическому насилию. Пересильд отметила, что основной способ преодоления недопониманий в отношениях — разговор, хотя в пылу ссоры она иногда может сказать что-то резкое.

