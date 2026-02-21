За год в России установлено 22 млн самозапретов на кредиты

За год россияне оформили 22 млн самозапретов на заключение потребительских кредитов и займов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в мессенджере MAX.

«22 млн. Столько самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа было установлено гражданами почти за год действия нормы», — написал он.

По его словам, закон о самозапрете вступил в силу 1 марта 2025 года. Данные ЦБ показывают, что число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%. Статистика МВД России указывает на уменьшение общего объёма похищенных у граждан средств с 205 млрд до 189 млрд рублей за год.

Володин добавил, что самозапрет чаще всего используют люди в возрасте 35‑45 лет (21,5%), 45‑55 лет (19,8%) и 55‑65 лет (18,9%). По его мнению, популярность механизма подтверждает его эффективность в защите граждан от мошенников.