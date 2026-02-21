Не просто открытка: Названа самая распространённая ошибка в Прощёное воскресенье

Массовая рассылка открыток и сообщений в мессенджерах в Прощёное воскресенье не заменяет личного покаяния и не является настоящей просьбой о прощении, а лишь создаёт иллюзию соблюдения традиции. Об этом в эфире ОТР рассказал священник храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

По словам священника, верующему человеку лучше попросить прощения при личной встрече. Он подчеркнул, что исполнение этого обычая не должно быть формальным.

По мнению священника, вместо того чтобы отправлять одинаковые поздравления всем контактам сразу, стоит проявить избирательность: проанализировать, с кем из окружения в течение года возникали напряжённые ситуации и кому были нанесены обиды — осознанно или случайно.

Корни традиции уходят во времена древних монахов: отправляясь в пустыню на Великий пост, они прощались друг с другом, осознавая, что встреча может оказаться последней.

В Прощёное воскресенье из рациона исключается мясо, однако разрешены молочные продукты — блины, сырники, омлеты, а также рыба. При этом церковь не одобряет шумные застолья и обряды венчания. Утро верующие начинают с особых молитв, а вечером читают покаянную молитву Ефрема Сирина, которая на время поста становится духовным ориентиром. Священники рекомендуют выучить этот текст наизусть или держать распечатанным под рукой для ежедневного обращения к нему.

Ранее Life.ru рассказал, что главным смыслом Масленицы на Руси была возможность встретиться с родными, на что в повседневной суете часто не хватало времени. Этот яркий праздник, наполненный ароматом блинов и весельем, имеет глубокие исторические корни. Изначально празднества могли длиться до двух недель и были тесно связаны с поминальными обычаями, откуда и возникла традиция печь блины — простое и быстрое блюдо.