Во Франции предупредили о риске войны с Россией из-за членства Украины в ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc
Лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что вступление Украины в Евросоюз может обернуться «прямой войной с Россией». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, «брюссельская адская машина» стремится как можно быстрее принять Киев в состав ЕС.
«Это представляет для нас тройную опасность: неизбежное втягивание в конфликт с Россией, затопление нашего сельского хозяйства украинскими продуктами и более значительный ежегодный денежный взнос», — считает политик.
Ранее в Венгрии призывы ЕС о принятии Украины в объединение сочли безумием. Там считают, что Украина является самым коррумпированным государством, которое ведёт боевые действия против «собратьев-славян».
