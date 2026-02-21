Олимпиада в Милане
21 февраля, 09:22

Во Франции предупредили о риске войны с Россией из-за членства Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что вступление Украины в Евросоюз может обернуться «прямой войной с Россией». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, «брюссельская адская машина» стремится как можно быстрее принять Киев в состав ЕС.

«Это представляет для нас тройную опасность: неизбежное втягивание в конфликт с Россией, затопление нашего сельского хозяйства украинскими продуктами и более значительный ежегодный денежный взнос», — считает политик.

Каллас разослала ЕС список требований к России — и вызвала насмешки

Ранее в Венгрии призывы ЕС о принятии Украины в объединение сочли безумием. Там считают, что Украина является самым коррумпированным государством, которое ведёт боевые действия против «собратьев-славян».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
