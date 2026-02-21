Лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что вступление Украины в Евросоюз может обернуться «прямой войной с Россией». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, «брюссельская адская машина» стремится как можно быстрее принять Киев в состав ЕС.