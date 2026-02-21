Олимпиада в Милане
21 февраля, 09:34

Юлия Меньшова трогательно обратилась к покойной матери в день её рождения

Вера Алентова и Юлия Меньшова. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Юлия Меньшова обратилась к своей маме в её день рождения. Пост, адресованной Вере Алентовой, она опубликовала в одной из социальных сетей. Она также поделилась несколькими фото из архива семьи — в том числе, где народная артистка России держит её на руках ещё совсем ребёнком.

«Сегодня — твой день рождения. Впервые без тебя. Но я всё больше ощущаю тебя в самой себе, чувствую, что ты рядом — мой нежный, добрый, хрупкий и такой элегантный Ангел», — написала Меньшова в телеграм-канале.

Архивные фото, опубликованные Юлией Меньшовой. Фото © Telegram / ЮЛИЯ МЕНЬШОВА

Театр Пушкина снял со сцены спектакль, в котором играла Вера Алентова

Напомним, Веры Алентовой не стало 25 декабря, народной артистке России было 83 года. Актрисе стало плохо прямо в Театре Маяковского во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. Медики не смогли её спасти. Кинозвезду похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — режиссёром Владимиром Меньшовым.

