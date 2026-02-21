От генерала до рядового: как Telegram охотится за российскими военными в зоне СВО Оглавление «Цифровой наводчик» ВСУ: Как Telegram стал главным врагом российских солдат и генералов Политика двойных стандартов: почему Европа знает всё, а Россия — ничего От «Крокуса» до генеральских могил: кровавый след мессенджера «Маньяки», дети и 62 миллиарда ущерба Приложения-шпионы и угрозы семьям Что делать? Пока бойцы ВС РФ переписываются с родными или однополчанами, противник вычисляет координаты. ФСБ опубликовала шокирующую статистику: от теракта в «Крокусе» до убийств генералов — все нити ведут в мессенджер Telegram. Подробности — в Life.ru. 21 февраля, 11:25 Telegram на передовой превращает солдата в живую мишень. Коллаж © Life.ru. Обложка © ChatGPT, © Shutterstock / FOTODOM / Funstock

«Цифровой наводчик» ВСУ: Как Telegram стал главным врагом российских солдат и генералов

21 февраля в Центре общественных связей ФСБ России прозвучало заявление, которое вряд ли оставит равнодушным хоть одного военного, хоть одну российскую семью, чей сын, брат, отец и муж сейчас находятся на передовой. Речь идёт об уже системном, отработанном механизме использования мессенджера Telegram украинскими вооружёнными формированиями и разведкой. Если коротко и без прикрас: то, чем мы пользуемся каждый день, превратилось в цифрового наводчика для ВСУ.

Проблема стара как мир, но сейчас она достигла критических масштабов. Противник, как выясняется, давно не запускает спутники-шпионы специально ради наших окопов. Им и не нужно. Всю необходимую информацию — от перемещений техники до лиц и позывных командиров — украинские аналитические центры собирают в открытых и закрытых чатах Telegram. У них есть ресурсы, чтобы в считаные минуты обработать тонны данных и превратить их в цели для ракетных ударов или диверсий. По сути, любой бездумно выложенный пост с геометкой или фотография срочника с новеньким автоматом на фоне характерного здания может стоить жизни десяткам людей.

Политика двойных стандартов: почему Европа знает всё, а Россия — ничего

Начнем с юридической подоплёки. Многие думают, что Telegram — это некий нейтральный «островок свободы», как его рисует Павел Дуров. Но давайте заглянем в пункт 8.3 политики конфиденциальности мессенджера. Там чёрным по белому написано: если приходит запрос от «иностранного государства», Telegram спокойно раскрывает IP-адрес и номер телефона пользователя. Ирония судьбы в том, что под определение «иностранного государства» Россия, судя по всему, не подходит.

После громкого ареста Дурова во Франции в 2024 году Запад, видимо, просто взял платформу «за горло». Официальные данные кричат о вопиющей несправедливости: за период с февраля 2024-го по февраль 2025 года страны Евросоюза получили ответы на 5046 запросов. Им дали всё, что они просили. А вот от России не было удовлетворено ни одного! Ни одного запроса по поводу террористов, убийц или распространителей детской порнографии. При этом, обратите внимание, с 2021 года в адрес администрации Telegram было направлено более 150 тысяч требований удалить противоправную информацию. 150 тысяч! Из них 1369 касались детской порнографии, 3771 — наркотиков, а более 10 тысяч — прямых призывов к экстремизму. Итог — тишина. Штрафов начислили на 141 миллион рублей, но оплатили смешные 49 миллионов. Для мессенджера с многомиллиардными оборотами это пыль.

От «Крокуса» до генеральских могил: кровавый след мессенджера

Самое страшное — это не сухие цифры статистики, а человеческие жизни. ФСБ привела просто ужасающие данные. Достаточно вспомнить март 2024 года, «Крокус Сити Холл». 149 погибших, 609 раненых. Следствие установило: террористы координировались и получали инструкции именно через Telegram. Исполнители и их зарубежные кураторы сидели в одних чатах, обсуждая детали бойни, как будто речь шла о покупке продуктов.

Но «Крокус» лишь верхушка айсберга. С начала СВО мессенджер Telegram стал могильщиком для нашей военной элиты. Через него координировались убийства высокопоставленных офицеров. Врагу были переданы данные, которые позволили ликвидировать генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ. В списке жертв — генерал-лейтенанты Ярослав Москалик, Фанис Сарваров. Ранения получил генерал-лейтенант Валерий Алексеев. Погибли журналисты и блогеры — Дарья Дугина, Максим Фомин. Это была охота, и наводку давали не агентурные сети, а телеграм-каналы и слитая в сетях личная информация.

Цифры, озвученные в ЦОС ФСБ, леденят кровь. С помощью Telegram было скоординировано 189 терактов и вооружённых нападений на военных, представителей власти, военкоров. 752 поджога зданий военкоматов, администраций и инфраструктурных объектов — людей находили через соцсети, обрабатывали в чатах и отправляли с коктейлями Молотова под окна военкоматов. Это всё звенья одной цепи.

«Маньяки», дети и 62 миллиарда ущерба

Особый цинизм происходящего в том, что под удар попали самые беззащитные — дети и подростки. Ещё с 2014 года украинские спецслужбы взяли на вооружение тактику разложения молодёжи изнутри. В 2016 и 2019 годах были созданы деструктивные сообщества вроде «Маньяки. Культ убийств» и «Колумбайн» (движение запрещено в РФ). Их задача — растить в России диверсантов и убийц со школьной скамьи.

Сколько трагедий удалось предотвратить? На стадии приготовления силовики пресекли 183 вооружённых нападения на школы и другие учебные заведения. Вдумайтесь: 183 потенциальных «Колумбайна»! А также 61 массовое убийство, которое планировали «радикализовавшиеся» подростки — участники чатов, созданных украинскими модераторами. Эти дети не знали, что ими просто манипулируют, как пешками в большой войне.

Не будем забывать и про «мирный» криминал. Telegram давно стал главной торговой площадкой для продажи наркотиков, оружия, поддельных документов. Здесь же орудуют мошенники. По данным МВД, с 2022 года число преступлений с использованием мессенджера перевалило за 153 тысячи. И это только те, что удалось зафиксировать! Ущерб от кибермошенничества, координируемого через Telegram, превысил 62,7 миллиарда рублей. Это деньги, украденные у бабушек, у простых людей, у тех, кто ждёт весточки с фронта.

Приложения-шпионы и угрозы семьям

Технический прогресс тоже работает на войну. Оказалось, что спецслужбы НАТО и «киевского режима» разработали специальные приложения, которые сканируют тематические чаты и каналы в Telegram. Эти программы выискивают «шустрых» пользователей, которые по неосторожности сливают координаты своих частей, фото техники или просто болтают о сроках ротации. Алгоритмы консолидируют разрозненные данные и выдают готовую цель для удара HIMARS.

Под ударом не только сами бойцы, но и их семьи. Зафиксировано около 700 угроз в отношении родственников военнослужащих. Представьте себе состояние матери, которой в Telegram приходит сообщение с фотографией её дома и прицелом, наложенным на окна. Противник отслеживает геолокации, вычисляет, где живут близкие наших ребят, и использует это как инструмент давления и террора.

Что делать?

Ответ, казалось бы, лежит на поверхности: информация на войне стоит так же дорого, как патроны. Размещая личные фото в Telegram, включая геолокацию или обсуждая боевые задачи даже в «закрытых» чатах с родными, военнослужащие ВС РФ рискуют не только своей головой. Они рискуют жизнями сослуживцев.

ФСБ чётко дала понять: платформа Telegram больше не является безопасной. Она превращена в инструмент разведки НАТО. То, что начиналось как «анонимный и защищённый» мессенджер, сейчас работает на уничтожение российских солдат. И пока администрация Telegram продолжает игнорировать требования Роскомнадзора и судов, но при этом кланяется Западу, каждый наш пост, каждое фото — это потенциальный прицел, наведённый на спину русского человека. Будьте осторожны. Враг слушает. Враг читает. Враг стреляет.

Авторы Вадим Тактаров