ВСУ ударили по школе в Васильевке Запорожской области
Автобусы, пострадавшие при украинском обстреле в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
Школа стала одной из целей ВСУ при обстреле города Васильевка Запорожской области, рассказал губернатор Евгений Балицкий. Пострадавших нет, но удар оставил следы: повреждены фасад, прилегающая территория, а осколки посекли автобусы.
«Киевский режим целенаправленно бьёт по детским учреждениям. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие», — добавил Балицкий в телеграм-канале.
Ранее один человек погиб и ещё двое пострадали при украинском обстреле Запорожской области. Все они — жители Токмака.
