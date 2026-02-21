ВСУ ударили по школе в Васильевке Запорожской области

Школа стала одной из целей ВСУ при обстреле города Васильевка Запорожской области, рассказал губернатор Евгений Балицкий. Пострадавших нет, но удар оставил следы: повреждены фасад, прилегающая территория, а осколки посекли автобусы.

«Киевский режим целенаправленно бьёт по детским учреждениям. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие», — добавил Балицкий в телеграм-канале.

Ранее один человек погиб и ещё двое пострадали при украинском обстреле Запорожской области. Все они — жители Токмака.