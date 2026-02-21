Мошенники превращают айфоны россиян в «кирпичи» через «бесплатный» VPN

Аферисты начали блокировать iPhone россиян под предлогом бесплатного VPN. По данным телеграм-канала SHOT, злоумышленники предлагают скачать сервис из App Store, который якобы помогает обойти ограничения в работе мессенджеров.

Айфон превращается в «кирпич»: аферисты требуют 100 тысяч за разблокировку. Фото © Telegram/ SHOT

Пользователь устанавливает приложение, разрешает добавление сетевых настроек и вводит пароль от телефона. Несколько дней всё работает без сбоев. Но после отключения VPN на почту, привязанную к Apple ID, приходит письмо о блокировке устройства.

Смартфон фактически превращается в «кирпич»: на экране появляется окно с требованием ввести данные для аутентификации — пароль от серверов VPN, который есть только у мошенников. За «разблокировку» злоумышленники требуют около 100 тысяч рублей. Перезагрузка и попытки сброса не помогают.

Ранее Life.ru предупреждал россиян о краже данных мошенниками через рекламу в бесплатных VPN. Бесплатные VPN-сервисы могут следить за пользователями и продавать их данные, в том числе и преступникам. Рекомендуется не заходить в интернет-банк или совершать платежи, когда включён VPN.