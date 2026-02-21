ISU: Российские фигуристы не выступят на ЧМ-2026 в Праге

Представители Международного союза конькобежцев (ISU) официально подтвердили, что спортсмены из России и Белоруссии не выступят на мировом первенстве 2026 года в столице Чехии. В пресс-службе организации подробно объяснили ситуацию корреспондентам «Матч ТВ».

«Фигуристы, имеющие российские и белорусские паспорта, не смогут получить приглашения или участвовать в соревнованиях ISU», — заявили они.

Как пояснили в союзе, особое исключение из правил сделали только для турниров, дающих путёвки на Олимпиаду-2026.

Вопрос возник после того, как спортивные журналисты поинтересовались судьбой Аделии Петросян и Петра Гуменника: смогут ли они побороться за медали на чешском льду сразу после окончания Игр в Италии. Чемпионат мира запланирован на период с 24 по 29 марта.

Ранее сообщалось, что российскому фигуристу Петру Гуменнику в жесткой форме заблокировали использование музыки из «Парфюмера» для короткой программы на Олимпийских играх-2026, запретив выходить с ней на лед в Милане. Авторские права на композицию оказались непробиваемой стеной, и спортсмен узнал об этом фактически перед самым вылетом. Команде пришлось в авральном режиме выкручиваться из ситуации. В итоге Пётр Гуменник несмотря ни на что занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. Он блестяще откатал произвольную программу, но получил за неё 184,49 балла. В короткой программе он занял 12-е место с результатом 86,72 балла. По сумме двух выступлений российский фигурист набрал 271,21 балла.