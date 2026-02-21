Фицо пригрозил 23 февраля остановить поставки электроэнергии Украине

Словакия в понедельник, 23 февраля, приостановит поставки электроэнергии на Украину, если Киев не восстановит подачу нефти в страну. Об этом в соцсетях заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Словакия — гордая и суверенная страна, а я — гордый и суверенный словак. Если в понедельник поставки нефти в Словакию не возобновятся, я попрошу компанию SEPS прекратить поставки электроэнергии на Украину», — написал Фицо.

Отметим, что Словакия сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. В феврале через неё шло около 50% всего объёма импорта электричества.