Крупный пожар в банном комплексе на северо-западе Москвы ликвидировали

На северо-западе Москвы произошёл пожар в комплексе «Таёжные бани», расположенном на Волоколамском шоссе. Данную информацию передали в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.











Сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 8:06 утра. Огонь охватил деревянное бревенчатое здание, входящее в комплекс. Пламя распространилось на площади 150 квадратных метров — горели личные вещи и мебель, находившиеся внутри помещения.

На место оперативно прибыли расчёты пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая специалистов АСО №9 Пожарно-спасательного центра. Спасателям удалось локализовать возгорание в 8:48, не дав огню распространиться на соседние постройки.

«По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Были сформированы звенья ГДЗС для проверки помещений на наличие людей. Пожар локализован в 8:48...Пожар ликвидирован в 13:06», — говорится в сообщении.

