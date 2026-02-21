Рэпер Птаха в третий раз стал отцом
Рэпер Птаха (Давид Нутриев) вновь стал отцом. О рождении ребёнка артист и его супруга Лана Реутова сообщили в соцсетях. Для музыканта это уже третий ребёнок. У него уже есть 25-летняя дочь Николь от бывшей супруги, а также трёхлетняя дочь Сияна.
Птаха и Лана Реутова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lana_reutova
«Привет, малыш. Мы тебя очень любим», — написала Реутова на своей странице.
Ранее о готовности родить четвёртого ребёнка заявила Полина Диброва. Она подчеркнула, что готова к появлению нового наследника, «если Бог даст». 36-летняя светская львица подтвердила, что продолжает строить отношения с 51-летним бизнесменом Романом Товстиком.
