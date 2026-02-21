Рэпер Птаха в третий раз стал отцом

Рэпер Птаха (Давид Нутриев) вновь стал отцом. О рождении ребёнка артист и его супруга Лана Реутова сообщили в соцсетях. Для музыканта это уже третий ребёнок. У него уже есть 25-летняя дочь Николь от бывшей супруги, а также трёхлетняя дочь Сияна.