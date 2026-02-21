Призыв главаря киевского режима Владимира Зеленского к высылке россиян из западных стран на самом деле может исходить от европейских политиков. Такое мнение в разговоре с РИА «Новости» высказала глава тунисского Международного центра стратегических исследований в военной сфере и сфере безопасности Бадра Каалюль.

«Зеленскому говорят, он говорит. Ему говорят действовать, он действует», — сказала она.

Как полагает аналитик, риторика Киева в данном случае едва ли расходится с курсом, согласованным с Брюсселем. Каалюль добавила, что таким образом европейские страны, вероятно, стремятся расчистить путь для изъятия российских средств.

Напомним, Зеленский матом потребовал выслать всех россиян из западных стран. Он раскритиковал европейцев за отсутствие санкций против российской ядерной энергетики и за то, что ограничения не затронули россиян, их родственников и детей, которые живут, учатся и владеют недвижимостью на Западе.