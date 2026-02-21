Стало известно о многомиллионной задолженности Полины Гагариной перед ФНС

Певица Полина Гагарина задолжала Федеральной налоговой службе 10 миллионов рублей. Если артистка продолжит игнорировать требования налоговиков, могут быть заблокированы счета трёх её компаний, которые в 2024 году принесли 450 млн рублей выручки. Об этом сообщил Mash.

Компании Гагариной работают по упрощённой системе налогообложения через несколько юридических лиц. Благодаря этому вместо превышенного лимита в 200 миллионов рублей фирмы уплатили лишь 15 миллионов. ИП Гагарина и два ООО — «Полина Гагарина» и «Гагараэвент» — формально разделены, но занимаются схожей деятельностью, что может вызвать вопросы у налоговых органов о дроблении бизнеса.

Автором многих хитов 38-летней артистки является продюсер Константин Меладзе, брат Валерия Меладзе. В реестре РАО он числится автором музыки и текстов песен «Спектакль окончен», «Нет», «Я тебя никогда не прощу» и аранжировки «Кукушки» Виктора Цоя, а также получает доход от их ротации на радио и стриминговых сервисах.

Ранее сообщалось, что у рэпера Владислава Лешкевича*, известного как Влади* из группы «Каста», возникли проблемы с налоговой. Федеральная налоговая служба предъявила артисту требование об уплате почти трёх миллионов рублей — штраф составляет 2 миллиона 850 тысяч за неуплату налогов.

