Москвич пожарил шашлыки на у себя на балконе и получил 13 суток ареста
Попытка пожарить шашлык на балконе обернулась для жителя Москвы 13-дневным арестом. Александр К. решил устроить пикник прямо в своей квартире 1 февраля, разведя огонь, чем, естественно, возмутил соседей. На их претензии он отвечал нецензурной бранью. Как выяснилось, это не первый его проступок, что и стало причиной столь сурового вердикта.
«Кошеля Александра Александровича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), подвергнуть наказанию в виде административного ареста сроком на 13 суток», — приводит текст решения суда ТАСС.
Ранее административное дело завели на москвича, который решил совершить религиозный обряд в здании суда. Ему грозит штраф.
