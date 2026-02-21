Москвич пожарил шашлыки на у себя на балконе и получил 13 суток ареста

Попытка пожарить шашлык на балконе обернулась для жителя Москвы 13-дневным арестом. Александр К. решил устроить пикник прямо в своей квартире 1 февраля, разведя огонь, чем, естественно, возмутил соседей. На их претензии он отвечал нецензурной бранью. Как выяснилось, это не первый его проступок, что и стало причиной столь сурового вердикта.