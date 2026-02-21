Россия вынуждена будет принять ответные меры, включая асимметричные, если Сеул примет участие в программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что возможное участие РК в таких поставках в какой-либо форме, прямой или опосредованной, лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта. В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», — сказала Захарова.

В Москве с удивлением восприняли сообщения о возможном участии Сеула в программе PURL, поскольку такие шаги расходятся с официальной позицией Южной Кореи о непричастности к поставкам вооружений ВСУ. Она напомнила, что представители республики неоднократно подтверждали этот подход и в Москве его ценят как основу для сохранения двусторонних отношений и будущего диалога. Официальные лица России рассматривают подобные шаги как угрозу конструктивному диалогу и сохранению сотрудничества между странами.

Ранее сообщалось, что Япония опровергла сведения о вступлении в программу PURL, предполагающую финансирование Украины через закупку американского оружия. Никаких соглашений с альянсом по этой программе не заключалось. При этом страна продолжит поддерживать Украину.