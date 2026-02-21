Филипп Киркоров окунулся в ностальгию, вспомнив самое романтичное свидание с Пугачёвой

Филипп Киркоров назвал День святого Валентина, который он провёл с Аллой Пугачёвой в 1994 году во Франкфурте-на-Майне, самым незабываемым в своей жизни. Об этом он рассказал в шоу «Посиделки» на «Дорожном радио».

Та поездка во Франкфурт случилась благодаря стечению обстоятельств: после помолвки с Аллой в январе, Филипп выкроил время в графике и прилетел к ней на гастроли в Германию. Дата визита совпала с 14 февраля.

«Весь город был в сердечках. Мы провели этот день вместе», — сказал он.

Тот день, как подчеркнул Филипп, навсегда запечатлелся в его душе. Сутки напролёт, проведённые вместе, были наполнены такой красотой и романтикой, что превзойти их оказалось невозможно. Поп-король признался, что ни один другой День влюблённых не смог вызвать у него подобного трепета и упоения, поэтому каждое мгновение того 14 февраля живо в его памяти.

Во время прогулки пара случайно забрела в магазин электроники. Внимание Киркорова привлекла новинка техники — колонки с необычным дизайном, которые только начали появляться в продаже.

Как вспоминает артист, он настолько засмотрелся на устройство, где диск открывался каким-то магическим образом, что отвлёкся от реальности. Когда же певец пришёл в себя, то увидел, что Пугачёва уже несёт к кассе тяжёлые коробки. Эту технику Алла Борисовна решила подарить ему просто так. Киркоров до сих пор вспоминает тот сюрприз с неподдельным восхищением.

