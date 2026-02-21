Разведка США узнала о тайных ядерных испытаниях Китая

Американские разведывательные службы утверждают, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения и тайно провёл как минимум одно испытание в рамках масштабной модернизации своего арсенала. Данную информацию передаёт телеканал CNN.

По данным собеседников телеканала, речь идёт о секретном испытании в июне 2020 года на полигоне Лобнор, которое, предположительно, могло нарушить международный мораторий 1996 года. В Вашингтоне полагают, что Пекин стремится к качественному превосходству над нынешними лидерами «ядерного клуба».

«Инвестиции в ядерный арсенал приближают Китай к статусу равного России и США и могут обеспечить технические возможности, которыми в настоящее время не обладают ни одна из двух доминирующих ядерных держав», — отмечается в материале.

В планах Пекина, по информации CNN, создание ракет с несколькими миниатюрными боеголовками и расширение линейки вооружений, включая разработку тактического ядерного оружия малой мощности. Такой тип вооружений, который Китай ранее никогда не производил, может быть применён против целей вблизи его территории, в том числе в сценариях, связанных с потенциальной защитой Тайваня со стороны США.

По словам источников телеканала, решение о проведении испытания в 2020 году было мотивировано стремлением Китая к созданию ядерного оружия следующего поколения. В Вашингтоне полагают, что одной из причин возобновления испытаний могло стать отсутствие у Пекина достаточных данных о применении такого оружия на практике. Как пояснил один из собеседников, у Китая есть совершенно новое поколение боеголовок, для которых пока нет базы данных.

В Пентагоне заявили, что не комментируют оценки разведки, связанные с конкретными предполагаемыми ядерными испытаниями. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал эти утверждения совершенно необоснованными и заявил, что США искажают и очерняют ядерную политику КНР. По его словам, это политическая манипуляция, направленная на достижение «ядерной гегемонии» и уклонение от собственных обязательств в области разоружения.

Ранее Китай обвинил Соединённые Штаты в подрыве международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности. По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзянь, Вашингтон является крупнейшим источником хаоса в этой сфере.