Судмедэксперт Решетун впервые за 25 лет обнаружил в теле человека бычьего цепня

Бычий цепень — крупный паразит, длина которого составляет несколько метров. Для специалистов, которые проводят вскрытия, обнаружить такого паразита — большая редкость. Однажды это произошло и в практике судмедэксперта Алексея Решетуна, на тот момент имевшего стаж работы 25 лет.

«Сбежался весь морг», — рассказал он в интервью на YouTube-канале блогера Павла Костина о коллегах, которые также ни разу не находили при вскрытии цепня.

Судмедэксперт рассказал, что посмотреть на паразита собрались сотрудники со всего морга. Некоторые из них работают в профессии десятки лет, но никогда раньше не сталкивались с подобным. Для всего коллектива этот случай стал уникальным.

