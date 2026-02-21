СМИ узнали о перемещениях военных самолётов США между Европой и Ближним Востоком
Американская военно-транспортная авиация в Нидерландах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
В последние дни американская военно-транспортная авиация совершает регулярные рейсы между базами в Европе и Аравийским полуостровом. Об этом пишет французская газета Le Monde. Речь идёт о десятках тяжёлых самолётах вроде C-17.
«[Они] выполняют уже многие дни регулярные полёты туда-обратно между Аравийским полуостровом и американскими базами в Европе», — говорится в публикации.
В частности, самолёты посещают базы Рамштайн в Германии и Лейкенхит в Великобритании. Также известно, что 18 и 19 февраля четыре самолёта дальнего радиолокационного обнаружения E-3C Sentry совершали полёты к Аравийскому полуострову.
Ранее агентство Reuters заявило со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает сценарий масштабной военной операции против Тегерана. Утверждалось, что Пентагон прорабатывает план затяжной кампании.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.