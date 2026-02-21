СК разыскивает новых жертв убийцы девятилетнего Паши из Петербурга
Пётр Жилкин, убивший 9-летнего мальчика в Петербурге. Обложка © Telegram / Питерский Следком
В Санкт-Петербурге разыскивают возможных жертв обвиняемого в убийстве девятилетнего Паши и просят всех, кто обладает сведениями о противоправных действиях подозреваемого, обратиться в ведомство. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обращается с просьбой: в случае, если вы обладаете сведениями о совершении обвиняемым иных преступлений или являетесь пострадавшим от противоправных действий обвиняемого, обратиться по телефону 8(812)570-66-71, либо по адресу: город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 81», — говорится в сообщении.
Следствие просит граждан предоставить информацию о любых преступлениях, которые мог совершить подозреваемый, и гарантирует рассмотрение всех поступающих сообщений. Это поможет установить полный круг пострадавших и собрать доказательства для дальнейшего расследования.
Напомним, тело девятилетнего Паши было обнаружено в одном из водоёмов Ленинградской области. Согласно материалам следствия, ребёнка сначала избили до смерти, после чего его тело спрятали в воде. По версии следователей, 38-летний педофил Пётр Жилкин предложил мальчику деньги за оказание интимных услуг, а получив отказ, нанёс ему смертельный удар и попытался инсценировать утопление, чтобы скрыть следы преступления. Задержанный полностью признал свою вину. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае вынесения обвинительного приговора Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, в уголовном деле появились новые эпизоды с возможными жертвами педофила. На компьютере Жилкина обнаружено около двух терабайт видеоматериалов с участием несовершеннолетних.
