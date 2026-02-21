СК разыскивает новых жертв убийцы девятилетнего Паши из Петербурга

В Санкт-Петербурге разыскивают возможных жертв обвиняемого в убийстве девятилетнего Паши и просят всех, кто обладает сведениями о противоправных действиях подозреваемого, обратиться в ведомство. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обращается с просьбой: в случае, если вы обладаете сведениями о совершении обвиняемым иных преступлений или являетесь пострадавшим от противоправных действий обвиняемого, обратиться по телефону 8(812)570-66-71, либо по адресу: город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 81», — говорится в сообщении.

Следствие просит граждан предоставить информацию о любых преступлениях, которые мог совершить подозреваемый, и гарантирует рассмотрение всех поступающих сообщений. Это поможет установить полный круг пострадавших и собрать доказательства для дальнейшего расследования.