21 февраля, 14:12

СК разыскивает новых жертв убийцы девятилетнего Паши из Петербурга

Пётр Жилкин, убивший 9-летнего мальчика в Петербурге. Обложка © Telegram / Питерский Следком

В Санкт-Петербурге разыскивают возможных жертв обвиняемого в убийстве девятилетнего Паши и просят всех, кто обладает сведениями о противоправных действиях подозреваемого, обратиться в ведомство. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обращается с просьбой: в случае, если вы обладаете сведениями о совершении обвиняемым иных преступлений или являетесь пострадавшим от противоправных действий обвиняемого, обратиться по телефону 8(812)570-66-71, либо по адресу: город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 81», — говорится в сообщении.

Следствие просит граждан предоставить информацию о любых преступлениях, которые мог совершить подозреваемый, и гарантирует рассмотрение всех поступающих сообщений. Это поможет установить полный круг пострадавших и собрать доказательства для дальнейшего расследования.

Мать убитого 9-летнего Паши попросила прощения, стоя на коленях у его гроба
Мать убитого 9-летнего Паши попросила прощения, стоя на коленях у его гроба

Напомним, тело девятилетнего Паши было обнаружено в одном из водоёмов Ленинградской области. Согласно материалам следствия, ребёнка сначала избили до смерти, после чего его тело спрятали в воде. По версии следователей, 38-летний педофил Пётр Жилкин предложил мальчику деньги за оказание интимных услуг, а получив отказ, нанёс ему смертельный удар и попытался инсценировать утопление, чтобы скрыть следы преступления. Задержанный полностью признал свою вину. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае вынесения обвинительного приговора Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, в уголовном деле появились новые эпизоды с возможными жертвами педофила. На компьютере Жилкина обнаружено около двух терабайт видеоматериалов с участием несовершеннолетних.

