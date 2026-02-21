В Красноярском крае 13-летняя школьница узнала насильника спустя восемь лет

В Красноярском крае 13-летняя школьница Алина (имя изменено) опознала насильника, который напал на неё в пятилетнем возрасте. Однако следствие считает, что виновный уже отбывает наказание. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Летом прошлого года у девочки начали возвращаться травмирующие воспоминания: она вспомнила, как незнакомец под предлогом «игры» надругался над ней. Из-за задержки речевого развития и блокировки памяти Алина долго не могла рассказать об этом родным.

Когда воспоминания вернулись, девочка поделилась ими с близкими. Позже во время прогулки семья встретила знакомого — Вадима (имя изменено), которого Алина узнала как насильника. Отец девочки избил мужчину, после чего тот потребовал 30 тысяч рублей и пригрозил заявлением в полицию. В результате в правоохранительные органы обратились обе стороны.

Следствие рассматривает версию о причастности другого знакомого семьи, который уже отбывает наказание по схожим статьям. Адвокат Вадима утверждает, что его подзащитный непричастен.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Джерси 37-летняя учительница английского языка Джули Риццителло была осуждена на десять лет лишения свободы за сексуальные отношения с двумя учениками. Женщина была арестована в июле 2024 года после того, как стали известны детали её преступной деятельности.