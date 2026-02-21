Путин поздравил депутата Госдумы Ресина с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил депутата Госдумы, Героя Труда России Владимира Ресина с 90-летием. Поздравление прозвучало в документальном фильме, показанном на телеканале «Россия-24».

«Владимир Иосифович, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам здоровья и успехов на благо Москвы, москвичей и всей нашей страны. <...> Все знали, что, если Ресин за что-то взялся, это будет сделано наверняка», — сказал глава государства.

Путин отметил вклад Ресина в восстановление и реконструкцию знаковых объектов, включая Храм Христа Спасителя и рабочий кабинет президента в Московском Кремле. Президент подчеркнул, что считает юбиляра «специалистом самого высокого ранга» и человеком слова.

Ранее Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем народного артиста РСФСР, актёра Владимира Заманского. Он родился 6 февраля 1926 года. Его самой известной ролью стал Александр Лазарев в военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах». Всего в фильмографии актёра около 90 ролей в кино и театре.