Большунов назвал цирком уровень лыжных гонок на Играх-2026

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов жёстко раскритиковал уровень лыжных гонок на Играх 2026 года в Италии, назвав происходящее цирком. Спортсмен признался в беседе с журналистами «Спорт-Экспресс», что перестал следить за соревнованиями после просмотра скиатлона.

«Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Всё просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк», — сказал он.

В той самой гонке, после которой Большунов потерял интерес к Играм, победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46:11. Компанию на пьедестале ему составили француз Матиас Делож (+2,0) и ещё один норвежец Мартин Нюэнгет (+2,1). Россиянин Савелий Коростелёв остановился в шаге от наград, финишировав четвёртым (+3,6).

Напомним, что до Олимпийских игр Большунова не допустили даже в нейтральном статусе. При этом, спортсмену не удалось добиться от Спортивного арбитражного суда (CAS) чёткого ответа о причинах отказа. 29 января специальная комиссия суда без объяснения причин не стала изучать апелляцию Большунова по поводу нейтрального статуса.