Елизавета Боярская кардинально сменила образ для новой роли

Ради новой роли в театральной постановке актриса Елизавета Боярская сменила цвет волос. О творческом преображении дочь Михаила Боярского рассказала в своём личном блоге, поделившись с подписчиками видео из репетиционного зала.

Елизавета Боярская преобразилась в Москве для нового проекта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lizavetabo; Видео © Telegram /Елизавета Боярская

Перед началом работы над новым проектом заслуженная артистка России отправилась к стилисту, который выполнил окрашивание. После визита в салон Боярская приехала на репетицию в Театр Наций, где в ближайшие дни состоятся показы спектакля «Дядя Ваня». Поклонники оценили не только перемены во внешности актрисы, но и возможность увидеть закулисье.

На кадрах Боярская показала, как проходит её работа на сцене вместе с партнёром Евгением Мироновым и другими участниками. Кроме того, артистка запечатлела процесс перевоплощения в свою героиню Елену Андреевну. Ей сделали объёмную укладку с локонами. Перед самым выходом на сцену труппа собралась в кругу, взявшись за руки, чтобы произнести традиционную успокаивающую мантру. После они в один голос сказали: «С Богом!».

Ранее сообщалось, что Елизавета Боярская спустя полтора года вернулась к съёмкам в кино. Причиной длительного отсутствия стало профессиональное выгорание. Боярская рассказала, что взятый ею перерыв был необходим для того, чтобы восстановить внутренние ресурсы и накопить энергию.