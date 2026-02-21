Олимпиада в Милане
21 февраля, 14:53

Воинские части Белоруссии приведены в боевую готовность в ходе проверки

В рамках проверки боевой готовности армии Белоруссии части Западного оперативного командования приводятся в готовность. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«В вооружённых силах продолжается проверка боевой готовности. Воинские части Западного оперативного командования приводятся в боевую готовность», — говорится в сообщении.

В одной из механизированных бригад развернут пункт приёма техники. В распоряжение подразделений поступают автомобили из народного хозяйства, а часть машин снимается с хранения. Проверка направлена на оценку готовности войск к оперативным действиям и способности использовать материально-технические ресурсы.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал проверку физической подготовки для министра обороны Виктора Хренина и высших офицеров Генерального штаба. Глава государства заявил, что нормативы придётся сдавать всем, включая генералов и министра обороны. Также, по словам Лукашенко, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович будет проходить нормативы первым.

Милена Скрипальщикова
