Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Брюсселя по поражению России на поле боя ошибочна и приведёт к огромным человеческим жертвам, ведь раньше подобные попытки Наполеона и Гитлера провалились. Об этом он сказал на предвыборном мероприятии в Бекешчабе, трансляцию которого вёл телеканал М1.

«Брюссель хочет победить Россию на поле боя... Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет», — сказал он.

По мнению венгерского премьера, выбранный европейскими структурами политический курс порочен в своей основе и неминуемо повлечёт за собой многочисленные человеческие жертвы. Орбан также подверг сомнению расчёты на скорый крах российской экономики, на которые делают ставку в Евросоюзе, включая канцлера Германии Фридриха Мерца.

Политик предупредил, что государства, которые последуют этой линии, в конечном счёте столкнутся с тяжёлыми последствиями. Как подчеркнул Орбан, в сложившейся ситуации под ударом окажется не Россия, а экономики стран Евросоюза и их союзников.

«Экономически тут рухнет не Россия, а экономики стран Евросоюза и тех, кто к ним присоединится», — заключил он.

Ранее Виктор Орбан указал на бредовость заявлений еврочиновников. По его мнению, ЕС живёт «в мире грёз и иллюзий», веря в победу Украины.