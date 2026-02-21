В партии красной икры из магазинов в Москве обнаружили кишечную палочку

В партии красной икры, продававшейся в московских магазинах, обнаружили бактерии кишечной палочки. Данную информацию передаёт Telegram-канал Mash.

Икра, которой отравился житель Москвы. Фото © Telegram / Mash

Микроорганизмы могли попасть в продукт ещё на этапе добычи рыбы — на Дальнем Востоке, Сахалине или Камчатке. Эксперты полагают, что заводской брак маловероятен, поскольку производственные процессы строго контролируются санитарными врачами.

Один из пострадавших — подписчик канала. Мужчина приобрёл шесть банок икры за 9 тысяч рублей. Срок годности позволял хранить деликатес ещё полгода, внешний вид и вкус также не вызвали нареканий. Однако после употребления у него начались сильная диарея и слабость, что заставило обратиться к медикам.

Лабораторное исследование выявило в икре колиформные бактерии, способные вызывать кишечные инфекции и интоксикацию. При злоупотреблении таким продуктом возможны тяжёлые осложнения, включая поражение почек.

Реализацией икры занимается индивидуальный предприниматель. Компания владеет 228 торговыми точками в Москве и Подмосковье и зарабатывает на продаже деликатесов более 300 миллионов рублей в год. Однако этот показатель снизился на миллиард по сравнению с предыдущими периодами. Роспотребнадзор уже вынес предпринимателю предостережение. Сам владелец сети для комментариев пока недоступен.

