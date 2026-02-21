В Петербурге учителя с 23-летним стажем арестовали по делу о педофилии

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения Станиславу Скершкану, обвиняемому по статье о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города в официальном телеграм-канале.

Заседание Калининского районного суда проходило в закрытом режиме. Правоохранители задержали фигуранта 20 февраля, после чего ему было предъявлено обвинение. В суде Скершкан просил для себя домашний арест, однако инстанция приняла другое решение.

На данный момент официального места работы у обвиняемого нет. Срок его содержания под стражей определён до 19 апреля 2026 года. Иных подробностей обнародовано не было.

Однако, как пишет Mash, подозреваемый ранее работал школьным учителем и имел педагогический стаж 23 года. В частности, он преподавал технологию в одном из учебных заведений Калининского района. На данный момент официального места работы у обвиняемого нет, а инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса выглядит особенно резонансной с учётом его прошлой профессии. Также телеграм-канал уверяет, что Скершкан совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка младше 14 лет.

