Регион
22 февраля, 09:42

Педофила из Петербурга нашли спустя 14 лет — он уже сидел в тюрьме за изнасилование

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге мужчине, ранее осуждённому за педофилию, предъявили обвинение в преступлении, совершённом 14 лет назад. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

По версии следствия, в мае 2012 года на лестничной площадке одного из домов на Канонерской улице злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, после чего скрылся. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

Однако в ходе повторного анализа материалов и кропотливой работы следователей и криминалистов вина фигуранта была доказана. Кроме того, его опознала потерпевшая, узнал телеканал «Санкт-Петербург».

Мужчине предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Вину он не признал. Ранее фигурант уже был осуждён на 13 лет за аналогичные преступления.

Ранее священник предупредил, что педофилы часто маскируются под людей в униформе — врачей, военных или священнослужителей. Он призвал родителей выстраивать с детьми доверительные отношения и настороженно относиться к окружению, даже если это родственники.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
