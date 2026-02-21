Пять человек отравились насмерть угарным газом после пожара в гараже под Вологдой

В городе Бабаеве Вологодской области при пожаре в гараже погибли пять человек. Данную информацию передал губернатор региона Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.

Жертвами трагедии стали девушки и молодые мужчины в возрасте от 20 до 34 лет. Их тела обнаружили в гараже. По предварительным данным, все они отравились угарным газом. На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются детали случившегося.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он поручил оказать семьям всю необходимую помощь и меры поддержки за счёт средств областного и муниципального бюджетов.

Ранее в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и её 15-летнего сына, тела которых обнаружили утром 17 февраля в квартире жилого дома на улице Красноуральской. При осмотре тел погибших следователи не нашли видимых телесных повреждений. По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом — квартира оборудована газовой колонкой.