Московским пандам подарили на китайский Новый год фруктовый торт и «коня» из бамбука

Панды Жуи, Диндин и Катюша получили праздничные подарки по случаю наступления китайского Нового года — игрушку из сена, фруктовый торт со льдом и даже «коня» из бамбука. О том, как прошло вручение, рассказали в официальном телеграм-канале Московского зоопарка.

Пандам в Московском зоопарку вручили бамбуковые фигуры лошадей в честь Нового года. Видео © Telegram / Московский зоопарк

«Жуи оценил большую фигуру из бамбука, Диндин облюбовала мягкого тканевого коня, а наша малышка Катюша получила свою уменьшенную, но очень уютную копию», — рассказали представители зоопарка.

Перед началом церемонии вручения подарков к собравшимся обратилась генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Разделить радость праздника с ней пришли почётные гости: полномочный министр Посольства КНР в РФ Чжан Вэй и прославленная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севостьянова.

Однако праздничная программа оказалась гораздо насыщеннее и не ограничилась лишь встречей с пандами и официальной частью. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, для гостей подготовили множество интерактивных площадок, чтобы каждый мог проникнуться атмосферой торжества.

Так, рядом с вольером панд все желающие могли присоединиться к традиционной китайской чайной церемонии. В библиотеке зоопарка, по информации администрации, яблоку негде было упасть — лекция «Азия в Московском зоопарке» собрала полный зал слушателей. Кроме того, в течение двух часов — с полудня до двух часов дня — в павильоне «Фауна Китая», Доме Птиц и Инфоцентре кипела творческая работа: дети и взрослые под руководством аниматоров изготавливали праздничные сувениры на специализированных мастер-классах.

Ранее Life.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила граждан КНР с Праздником весны, также известного как китайский Новый год. В своём телеграм-канале она обратилась к иностранным друзьям на китайском языке.