Трамп ввёл режим ЧП в Вашингтоне из-за разлива канализации в реку

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в Вашингтоне. Причиной стал серьёзный прорыв канализации, который привёл к загрязнению реки Потомак. Об этом информирует Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В ведомстве уточнили, что глава Белого дома одобрил соответствующий запрос для округа Колумбия. Последствия аварии продолжают оказывать негативное влияние на окружающую среду и инфраструктуру столицы. Объявление чрезвычайного положения позволит FEMA координировать работу федеральных и местных служб по ликвидации последствий разлива канализационных вод.

Напомним, что авария произошла 19 января в округе Монтгомери штата Мэриленд — там прорвало канализационную трубу. По данным местных властей, в результате инцидента в реку Потомак, которая протекает через столичный регион, попало более 900 тысяч тонн нечистот. Дональд Трамп возложил ответственность за экологическую катастрофу на руководство соседнего штата Мэриленд. По его словам, из-за ошибок местных властей в реку попали тысячи тонн сточных вод, что создаёт серьёзную угрозу для экологии региона. Американский лидер также раскритиковал способность регионального руководства справиться с последствиями аварии. Режим чрезвычайной ситуации в столице ввела мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.